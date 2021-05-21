إدانة التقصير لثلاثة أطباء في وفاة فتاة القريات

أعلنت صحة القريات من خلال متحدثها نايف الفندي عن الانتهاء من التحقيقات الخاصة بوفاة فتاة القريات «أثير الرويلي» وجنينها قبل نحو أسبوع مضيفاً بأنه تم رفع نتائج التحقيق للجنة الطبية الشرعية بمنطقة الجوف والتي بينت وجود تقصير في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريضة من قبل ثلاثة من الأطباء بقسم النساء والولادة بالمستشفى

من جهته، رد والد الفتاة المتوفاة مفضي الرويلي في تصريح ل«دوت الخليج» بأنه يطالب بلجنة مستقلة لا يكون فيها طرف داخلي من صحة القريات، مبديا اعتراضه على ما توصلت إليه صحة القريات.

فيما قالت والدة الفتاة روضة الحسيان: "ننتظر إنصاف وزير الصحة لنا بإرسال اللجنة إلى القريات فقد سئمنا من مناشدات الوزارة لإحقاق الحق وإعادته لأهله فلا زلنا مكلومين بفقدان ابنتنا وجنينها".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تفاعلت مع موضوع الفتاة وصعد وسم #الأخطاء_الطبية_بالقريات على منصة تويتر لأكثر من 5 مرات متصدراً المنصة التفاعلية، كما تابعت "دوت الخليج" القضية منذ بدايتها وحتى صدور بيان الصحة النهائي.