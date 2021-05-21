خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لكوفيد

اقترح صندوق النقد الدولي خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد-19، تهدف إلى تطعيم 40 في المئة على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال "قمة الصحة العالمية" المقامة في روما في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين "يحدد مقترحنا أهدافا وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحرّكا براغماتيا".