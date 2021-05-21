شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1136 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 980 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1136) حالة مؤكدة وتعافي(980) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8775) حالة منها (1331) حالة حرجة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً النظر أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لايمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (438705) حالات ، كما بلغ عدد حالات التعافي (422706) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (10) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7224) حالة، كما تم إجراء (81678) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).