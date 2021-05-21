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أحمد بن فهد بن سلمان يتقدم المصلين على فيصل الشهيل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

أحمد بن فهد بن سلمان يتقدم المصلين على فيصل الشهيل

متابعات الخليج 365 - الرياض


أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية عصر اليوم بمقبرة الدمام صلاة الميت على فيصل الشهيل، بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، وعدد من المسؤولين والأعيان بالمنطقة وجمع من المصلين.

وفاة فيصل الشهيل

وتوفي الشهيل بعد معاناة طويلة مع المرض، ونعاه الوسط الرياضي عبر “تويتر”، باعتباره واحدًا من أبرز الشخصيات ، وتقلد العديد من المناصب، ومنها؛ رئاسة نادي الهلال ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما تولى الشهيل عضوية اللجنة الأولمبية ، ورئاسة نادي النهضة، كما منحته العديد من الأندية الرئاسة الفخرية، وذلك بالإضافة إلى تولي العديد من المناصب الحكومية.

تشييع فيصل الشهيل تشييع فيصل الشهيل


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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