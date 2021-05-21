الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

تكبيرات وتهليلات في المسجد الأقصى بعد وقف إطلاق النار في غزة

متابعات الخليج 365 - متابعة

وسط تكبيرات وسجدات شكر احتفل الفلسطينيون بسريان قرار وقف إطلاق النار في غزة على طريقتهم الخاصة، داخل المسجد الأقصى والصلاة في ساحاته، بعد صمود امتد لنحو 11 يومًا أمام قصف الاحتلال.

وعبر آخرون عن فرحتهم بالتجول بسياراتهم ودراجاتهم النارية في شوارع القدس وإطلاق تنبيهات السيارات.

وقف إطلاق النار في غزة

وشهدت الساعات الماضية بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد عدة أيام من القصف الذي أدى إلى مقتَل 240 شخصًا معظمهم في غزة.

وصوت مجلس الأمن الإسرائيلي بالأمس على وقف إطلاق النار من طرف واحد وأنه سيتم إبلاغ مصر بذلك.

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى

هذا وقد اقتحم جنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة اليوم، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز على المصلين فور انتهاء الصلاة.

وبحسب موقع معًا الإخباري الفلسطيني فقد اقتحم جنود الاحتلال صحن قبة الصخرة وشرعوا بإطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين عند درجات قبة الصخرة والهتاف للمقاومة ولفلسطين.

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