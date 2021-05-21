الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.



شارك الخبر