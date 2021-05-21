السعودية | مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة

شكرا لقرائتكم مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت شرطة مكة المكرمة، الجمعة، إنها أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وقال إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

الدكتور بندر باليلة خلال الخطبة

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر اليوم بشكل واسع فيديو يظهر فيه شخص في صحن المطاف حاول الصعود إلى منبر الحرم المكي الشريف، فيما تم القبض عليه في الحال، دون قطع لخطبة الخطيب أو حدوث أي فوضى بين المصلين.

فيما أمّ المسلمين اليوم الجمعة في المسجد الحرام فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بليلة، الذي تحدث في الخطبة عن علو الهمة، وأنها من أجمعِ الفضائلِ وأسناها، وأكرم الخلائقِ وأسماها، فقال: "فمنْ عَلَتْ همَّتُه يختارُ المعالي، ومَنْ سفُلَتْ هِمَّتُه لم يَزَلْ يدورُ في فَلَك الدَّنايا! علُوُّ الهِمَّة سائقٌ إلى كلِّ جميلٌ، وداعٍ إلى كلِّ حسنٍ.. وهو صفةٌ لازمةٌ لأهلِ الكمال، وشيمةٌ راسخةٌ عند أربابِ الجِدِّ والتَّشميرِ، فلا تَجِدُ نَابِهًا وهو دنيءُ الهِمَّة، قاصرُ العزيمة، كليلُ السَّعي".