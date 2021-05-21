شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الغذاء والدواء" توضح الاختبارات التي تمر بها لقاحات كورونا قبل اعتمادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت رئيسة قسم الأدوية الحيوية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أبرار المشرف، أهم الاختبارات التي تمر بها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل الموافقة عليها وتسجيلها في المملكة.

وذكرت أن مختبر الأدوية الحيوية استقبل أنواع عديدة من اللقاحات الخاصة بكورونا، حيث أجروا عليها عدة اختبارات منها اختبار الشوائب.

وأضافت أن الاختبارات تتضمن أيضا اختبار فعالية اللقاح، واختبارات للتأكد من المواد الفعالة والمواد الحافظة، وبناءً على هذه الاختبارات يتم إصدار شهادة الفسخ، ومنها إلى مركز اللقاحات.