شكرا لمتابعة خبر عن سيدة أعمال تفتح مقهى للكلاب والقطط في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

افتتح في الرياض مقهى للقطط حيث يمكن لمحبيها الاستمتاع بكوب من القهوة برفقة القطط، وهي فكرة لاقت إعجاب الكثير خاصة محبي صداقة الحيوانات المستأنسة.

وقالت صاحبة الفكرة و مالكة المقهى دلال الشرهان، وهي من الكويت أن هذه الكوفيهات منتشرة في الكويت، مضيفة إلى أنه خلال زيارة سابقة لها إلى المملكة لاحظت أن ملاك الكلاب يشتكون من عدم وجود أماكن يستطيعون من خلالها التنزه مع كلابهم، وهنا تحمست لإنشاء المشروع، وبالفعل افتتحت أول مقهى للكلاب، وذلك في مدينة الخبر، كان ذلك قبل عام، والآن افتتحت الفرع الثاني له في العاصمة الرياض، بحسب الوطن.

وأكدت الشرهان أن المقهى إقبالا كثيفا من الزائرين من ملاك الكلاب أو للزائرين الذين يرغبون في مشاهدة الكلاب وهي تلعب وخصوصا الأطفال، وبينت أن أغلب زوار المقهى من الأطفال الذين يرغبون باللعب واقتناء الكلاب.

وأضافت أن أولوية الدخول للمقهى لملاك الكلاب، فإذا تخطى العدد المسموح به بالداخل تم إخراج الزائرين الذين ليس لديهم أي حيوان سواء كان كلبا أو قطة، وطبعا يتم قياس درجة حرارتهم، والتأكد من وجود تطبيق توكلنا مع التعقيم بشكل مستمر للمقهى.