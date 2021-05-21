غرامة حفر بئر بدون ترخيص.. البيئة تذكر بالمبلغ وتنصح باستغلال المهلة

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة التذكير بالاستفادة من مهلة الإعفاء من غرامة الآبار غير المرخصة.

وذكرت إمارة منطقة الباحة -عبر تويتر- (نقلًا عن وزارة البيئة) أن غرامة حفر الآبار دون ترخيص تصل إلى 50 ألف ريال لمالك معدة الحفر، و25 ألف ريال بحق صاحب البئر.

وأضافت وزارة البيئة أن مهلة الإعفاء من غرامة البار غير المرخصة ممتدة حتى 11 صفر 1444 هـ.

ودعت الوزارة الراغبين في حفر آبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط التالي:

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