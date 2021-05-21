ضبط مفحط الدمام.. و«مرور الشرقية» يحيله للهيئة المختصة

ضبط مرور المنطقة الشرقية قائد مركبة يمارس التفحيط بعد مبادرته بتوثيق مخالفته ونشرها على واقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المرور السعودي- عبر تويتر- أن مرور المنطقة الشرقية ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المرور إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

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