5 مدن سعودية تتصدر التعافي من كورونا.. والرياض أولًا بـ305 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 305 حالات شفاء، من إجمالي 980 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 102 حالة تعاف في جدة، و72 في مكة المكرمة، و59 في ينبع، و36 في الهفوف، و29 في الليث، و18 في المبرز، و17 في كل من: بريدة والطائف، و16 في كل من: المدينة المنورة وأبو عريش.

وتسجيل 13 حالة تعاف في القنفذة، و12 في كل من: تبوك والنعيرية، و11 في كل من: أبها ونجران والظهران، و10 في بللسمر، و9 في كل من: أبوراكة وعرعر وخميس مشيط، و7 في كل من: الدمام والجبيل والمخواة.

وتم تسجيل 6 حالات تعاف في كل من: الأسياح والشنان والدرب وعفيف وبيشة وعنيزة وبقيق، و5 في كل من: الخبر والكامل وأضم، و4 في كل من: البرك والعارضة وحائل وجازان والخرمة وأحد المسارحة وبيش وبلجرشي والخرج، و3 في كل من: موقق والعيدابي وتربة والخفجي والحمنة ووادي الدواسر.

وتسجيل حالتي تعاف في كل من: خليص وسميراء والباحة والمجمعة والقطيف وعيون الجواء وضرما وطبرجل وحفر الباطن والسليل وشقراء والبكيرية وفيفا والقريع.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: الموسم والطوال وبدر الجنوب وثول والدائر وميقوع وعقلة الصقور وسكاكا وطريف والقحمة ويدمة ورياض الخبراء والأرطاوية وصفوى والعيون ومهد الذهب والمويه وظلم وحوطة بني تميم وظهران الجنوب وصامطة والقويعية والمزاحمية والريث ورجال المع والحرث.

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