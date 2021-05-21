الخطوط السعودية: السفر إلى الخارج «مشروط» في ظل جائحة كورونا

أوضحت الخطوط السعودية أنه يسمح بسفر المواطنين وفقًا لـ3 شروط، وذلك بخصوص تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يأتي ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يسمح بالسفر لمن أخذ جرعة واحدة فقط؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يسمح بسفر المواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كوفيد_19 أو جرعة واحدة شريطة أن يكون مر عليها 14 يومًا، أو المتعافين من فيروس كورونا، وأمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم، بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا».

وأضاف: «لإفادتك حول باقات الحجر المؤسسي نأمل منك التواصل مع عطلات السعودية عبر الرقم 920030000، ولمعرفة إرشادات واشتراطات السفر للمملكة العربية السعودية يرجي زيارة الرابط.. اضغط هنا».

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