«عناد الروقي».. صاحب واقعة جسر الملك فهد يروي التفاصيل بالفيديو

لقطة صغيرة لفيديو لم تتعد ثواني، تداولتها معظم المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت شهرة منقطعة النظير؛ حيث وثقت عودة شاب من فوق جسر الملك فهد، بعد فشله في العبور إلى البحرين، وذلك بسبب تحديث إجراءات كورونا.

الشاب «عناد الروقي»، أوضح لقناة «العربية»، أنه كان مع زملاء له، ورأوا أشخاصًا عائدين، وقالوا لهم إنه غير مسموح بالمرور إلا لمن أكمل جرعتي كورونا، ورغب هو وزملاؤه في التأكد من المعلومة.

وتابع أنهم تأكدوا من تحديد وزارة الداخلية لإجراءات السفر إلى البحرين وضرورة الحصول على جرعتي كورونا، واحترامًا لأوامر الدولة عادة من فوق الجسر.

وأضاف أن زملاءه كانوا محصنين، تجادلوا معه ورغبوا في العودة، لكنه أصر على عدم عودتهم وإكمال رحلتهم إلى البحرين، وعاد منفردًا ووحيدًا.

وأشار الروقي إلى أن شعوره في تلك اللحظة هو الإحباط، بعد أن جهّز حقيبته وهيَّأ نفسه السفر إلى البحرين، موضحًا أنه لم يتوقع انتشار الفيديو الذي وثق لحظة رجوعه، مضيفًا أنه متحمس لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

يُذكر أن تحديثات وزارة الداخلية حول السفر إلى البحرين تضمنت الحصول على جرعتي لقاح كورونا، ومنع سفر من هم أقل من 18 عامًا.

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