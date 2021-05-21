مرور حائل يضبط صاحب فيديو التفحيط: استخدم «لوحة مزورة»

ضبط مرور منطقة حائل، قائد مركبة مارس عدة مخالفات ووثقها بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها التفحيط واستخدام لوحات مزورة.

وذكر المرور السعودي- عبر تويتر- أن مرور منطقة حائل تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية منها؛ (التفحيط، استخدام لوحات غير عائدة للمركبة).

وأشار المرور إلى أنه ستتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور

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