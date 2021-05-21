بيانات رسمية: حالات كورونا الحرجة بالسعودية 1331.. والنشطة 8775

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن وصول عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 1331 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 8775 إصابة.

وأعلنت الوزارة، اليوم، عن تسجيل 1136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و980 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 438705، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 422706، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7224 حالة.

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