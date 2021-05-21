وزارة الصحة: الرياض و4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تصدرت منطقة الرياض لإصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 342 إصابة، من إجمالي 1136 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 276 حالة، والشرقية 150 حالة، والمدينة المنورة 73 حالة، وعسير 66 حالة، وجازان 59 حالة، والقصيم 47 حالة، وتبوك 36 حالة، ونجران 27 حالة، وحائل 22 حالة، والباحة 18 حالة، والحدود الشمالية 14 حالة، والجوف 6 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و980 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 438705، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 422706، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7224 حالة.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ12.1 مليون