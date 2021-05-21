وزارة الصحة تعلِّق على أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا: ضرورية جدًا

أوضحت وزارة الصحة، ضرورة إكمال جرعتي لقاح كورونا وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة فقط (بالنسبة للقاحات التي تؤخذ على جرعتين).

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة- عبر موقع تويتر- أنه «ينبغي استكمال الجرعات للوصول للمناعة المرجوة من أخذ اللقاحات».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة، قالت فيه «هل أخذ جرعة أولى يستلزم أخذ الجرعة الثانية من اللقاح؟».

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة إلى أن هناك أربع لقاحات معتمدة في المملكة، هي: أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا، موضحة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

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