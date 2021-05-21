وزارة الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 21 مسجدًا بـ6 مناطق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، إعادة افتتاح 21 مسجدًا في 6 مناطق، وذلك بعد تقيمها وتطهيرها.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنها قامت بإعادة افتتاح 21 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت إلى مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال الـ104 أيام، وصل إلىً 1261 مسجدًا، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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