السعودية | مدير عام منظمة الصحة العالمية يشيد بالدور الريادي الإنساني للمملكة

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أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس بالدور الريادي الإنساني للمملكة العربية السعودية وخاصة الدعم السخي الذي قدمته لدعم الأشقاء في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم ، الذي تم خلاله مناقشة العديد من القضايا وأوجه التعاون المشترك بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، ومسار العمليات الإغاثية والإنسانية في اليمن، وسبل تعزيز وتفعيل البرامج الإنسانية التي يدعمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.