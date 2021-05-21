شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تدعو لمعرفة خدمات وحقوق التجوال الدولي قبل السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المسافرين للتواصل مع مقدم الخدمة قبل السفر خارج المملكة للتعرف على الخدمات والباقات المتعلقة بالتجوال الدولي واختيار الأنسب منها، وذلك ضمن مجموعةٍ من النصائح والإرشادات التي وجهتها الهيئة للمسافرين تزامنًا مع صدور الموافقة على رفع القيود عن سفر المواطنين إلى خارج المملكة والعودة إليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما نصحت الهيئة المسافرين بتفعيل الآليات التي تسهم في تقليل استهلاك البيانات، من بينها إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات، وإيقاف تحميل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في التطبيقات التي تتيح هذه الخاصية، مؤكدةً على أهمية الاطلاع على كافة المعلومات التي قد تفيد المستخدم أثناء سفره من بينها أسعار خدمة التجوال الدولي وأسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغل دولي، ودراسة خيار اقتناء شريحة تابعة للمشغل الدولي لاستخدامها أثناء التنقل.

ونوهت الهيئة على ضرورة معرفة كافة الحقوق المتعلقة بالتجوال الدولي من بينها الخدمات التي لا تخضع للحد الائتماني أثناء التجوال الدولي وهي أجور المكالمات الصوتية والرسائل النصية، وغيرها من الحقوق، مشيرةً إلى وجوب إشعار المستخدم بمجموعة من المعلومات فور اتصاله بشبكات الاتصالات المتنقلة أثناء التجوال الدولي عبر رسائل نصية قصيرة مجانية باللغة التي يفضلها ومن بينها أسعار استلام وإجراء المكالمات والرسائل النصية سواءً للمستخدم التابع لمقدم خدمة في المملكة أو في بلد التجوال، بالإضافة إلى أسعار استخدام الإنترنت، ووسائل الاتصال بمقدم الخدمة أثناء التجوال.