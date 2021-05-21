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وزير الخارجية يناقش الوضع في الأراضي الفلسطينية مع غوتيريش

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الدمام - شريف احمد - وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك 09 شوال 1442 هـ الموافق 21 مايو 2021 م واس التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين المحتلة، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. حضر اللقاء معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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