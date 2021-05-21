الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

الأرصاد تحذر أهالي نجران وجازان من تدني الرؤية حتى الـ9 مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

تنبيه من طقس جازان

فيما نبّه المركز من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي لتدني مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والطوال، وفيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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