جرعات لقاح كورونا في السعودية تقترب من 12.5 مليون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (12.482.911) جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تسجيل (1136) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (980) حالة، كما تم تسجيل (10) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (438705) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (422706) حالات.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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