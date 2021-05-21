الحالات الحرجة 1331 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ342

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (980) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (422706) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8775) حالة من بينها (1331) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (438705) حالات، توفي منهم (7224) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1136) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 342، منطقة مكة المكرمة 276، المنطقة الشرقية 150، منطقة المدينة المنورة 73حالة

أما منطقة عسير فقد سجلت 66 حالة فيما تم تسجيل 59 في منطقة جازان و47 في القصيم و36 في منقطة تبوك و27 حالة في منطقة نجران كما تم تسجيل 22 حالة في منطقة حائل و18 حالة في منطقة الباحة و14 حالة في منطقة الحدود الشمالية.

بينما كانت أقل الحالات في منطقة الجوف بواقع 6 حالات.



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