وفاة أحمد بهجت صاحب أكبر مدينة للملاهي في الشرق الأوسط 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت ابنة رجل الأعمال المصري الكبير، أحمد بهجت فتوح، وفاته صباح اليوم الجمعة، وذلك أثناء رحلة علاجه في الولايات المتحدة، حيث قالت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الوفاة جاءت بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المنتظر أن يتم ترتيب وصول جثمان أحمد بهجت فتوح إلى القاهرة، خلال الساعات القادمة، بعد فترة معاناة مع المرض كان يتلقى العلاج على إثرها العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.

من هو أحمد بهجت؟

ويُذكر أن أحمد بهجت فتوح، توفي عن عمر 70 عامًا، أنشأ أول تجمع سكني في مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدينة للملاهي في الشرق الأوسط دريم بارك، وأول قناة فضائية خاصة في مصر قناة دريم، بحسب موقع روسيا اليوم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن رجل الأعمال الحامل للجنسية الأمريكية هو مؤسس مجموعة شركات بهجت وشركة إنترنت مصر وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.



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