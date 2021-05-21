الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

الانشغال عن القيادة من أبرز أسباب الحوادث المرورية في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي على أهمية التركيز أثناء القيادة مشيرًا إلى أن الانشغال خلال القيادة يعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية في السعودية.

أسباب الحوادث المرورية

وقال المرور السعودي إن من الأهمية معرفة أبرز السلوكيات المسببة للحوادث المرورية، فالتركيز أثناء القيادة يجنبك مخاطر الحوادث ويرفع من السلامة العامة على الطرق.

السلامة المرورية

وفي وقت سابق شدد المرور السعودي على أهمية مراعاة السلامة المرورية بمفهومها الواسع والتي تهدف إلى تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات وأمن البلاد ومقوماتها البشرية والاقتصادية ومراعاة اللوحات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية وفهم دلالة العلامات الأفقية والأرضية كالدهان والرسوم والرصفية (سيراميك) ومراعاة الإشارات الضوئية وأجهزة التحكم المرورية في مناطق العمل كاللوحات الرأسية والأقمعة وبراميل التوجيه والأسهم المضاءة وحاملي الراية والعلامات الأنبوبية والمتاريس.

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