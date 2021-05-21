مرور الشرقية يطيح بمتهور مارس التفحيط في الدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح مرور المنطقة الشرقية في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

عقوبة مخالفة التفحيط

وفي وقت سابق أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور في تغريدة لها عبر حسابه بموقع تويتر: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.



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