شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة مجددا أن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضافت النيابة العامة أن الاعتداء يشمل كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال الأمن الرسمية.

كما يشمل الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، و يشمل كذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهمات وظائفهم، وفقا لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.