شكرا لمتابعة خبر عن إشادات واسعة لـ الأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب مواقفه الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بشخصية الأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب مواقفه الوطنية وقوة حجته.

وتصدر هاشتاق "شكرا عبدالرحمن بن مساعد" "تويتر"، خلال الساعات الماضية، حيث عبر مغردون عن تقديرهم وإعجابهم بشخصية الأمير عبدالرحمن بن مساعد ومواقفه الوطنية.

وأشاد المغردون بفصاحته، وقوة حجته في وجه أعداء الوطن، ونقله لمشاعر المواطنين إعلاميًا وفي منصات التواصل، فيما وصفه أحد المغردين بأنه "خط دفاع كبير وسفير السعوديين في تويتر".

‏ وقدم إحدي المغردين الشكر لعبدالرحمن بن مساعد قائلا "شكرا على ما تقدمه لنا من دروس في الخلق والوطنية والانتماء والولاء لراية التوحيد وقيادة الوطن ".

‏وقال مغرد آخر" بإسم كل مواطن يستشعر نبل قلمك وعميق معانيك ورصانة مفرداتك .. وجود أمثالك شرف للإعلام ".

وأضاف مغرد آخر" هو رجل محنك ومميز ورائع جدافي تغريداته بالدفاع عن الوطن وعن حكومتنا الرشيدة وكلماته سيف ع رقاب الاعداء فالله يكثر من أمثاله الذين يدافعون عن الوطن وعن حكومتنا".