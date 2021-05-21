شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشاب العائد من منفذ جسر الملك فهد يعلق على الواقعة:"تحمست لأخذ الجرعة الثانية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق الشاب العائد من منفذ جسر الملك فھد فجر الإثنين الماضي لعدم انطباق تعليمات السفر علیه، على الواقعة ورد فعل مرافقيه على مسألة عودته وحيداً.

وقال الشاب عناد الروقي، إنه كان بصحبة مجموعة من زملائه متوجهين إلى البحرين، واكتشفوا وجود تحديث على اشتراطات السفر بضرورة حصول المُسافر على جرعتين من لقاح "كورونا".

وأضاف الروقي أن زملاءه أبدوا رغبتهم في عودتهم معه وعدم السفر رغم حصولهم على جرعتين من اللقاح، لكنه رفض بأن يعودوا بسببه وقرر العودة وحيداً، مبينا أنه شعر في تلك اللحظة بالإحباط كونه تجهز للسفر.

ولفت الشاب الروقي إلى امتثل لتعليمات الدولة وعاد مرة أخرى، و أصبح متحمساً للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.