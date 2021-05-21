بالفيديو.. نائب رئيس هيئة الأركان العامة يتفقَّد أبطال الحد الجنوبي

الرياض - محمد عبدالله - نقل تهنئة العيد من خادم الحرمين وولي العهد
تفقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، قائد القوات المشتركة المكلف، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، المرابطين بالحد الجنوبي، للاطمئنان على جاهزيتهم، مشيدًا بروحهم المعنوية العالية.
ونشرت وزارة الدفاع- عبر حسابها على تويتر- فيديو لزيارة الفريق الركن مطلق الأزيمع إلى الحد الجنوبي، ولقائه بالمرابطين.
ونقل نائب رئيس هيئة الأركان العامة، خلال الزيارة، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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