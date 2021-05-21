الحيزان: 17 يومًا تفصلنا عن موسم «مربعانية القيظ» وارتفاع الحرارة

أوضح خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن مربعانية القيظ تبدأ في 7 يونيو، وتستمر حتى 15 يوليو.

وقال الحيزان، عبر تويتر، إن ١٧ يومًا تفصلنا عن الدخول في مربعانية القيظ، والتي تبدأ من ٧ يونيو وتستمر حتى ١٥ يوليو بنهاية منزلة الهنعة في نوء الجوزاء، مشيرا إلى أنه يعقبها نوء المرزم.

وأضاف الحيزان، أنه طيلة هذه الفترة يبدأ ارتفاع درجات الحرارة، ونشاط رياح السموم، وانقضاء فترة الأمطار بنهاية مايو.

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