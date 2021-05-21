الزكاة عن أموال جمعيات الموظفين.. الشيخ «الشثري» يوضح الحكم بالفيديو

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم إخراج الزكاة عن جمعيات أموال الموظفين، مشيرًا إلى أن تلك الجمعيات تكون على نوعين.

وقال الشثري خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» أن هذه الجمعيات تكون على نوعين منها ما يكون على دورة واحدة فقط ومنها ما يكون على دورتين فأكثر.

وأضاف أن الحكم الشرعي في مثل هذه الجمعيات، أن ما كان منها على دورتين أو أكثر فلا يجوز؛ لأنه من القروض التي تجرّ نفعًا. أما إذا كان على دورة واحدة فانه جائز؛ لأنه عبارة عن قرض وتم رده.

وحول الزكاة في مثل هذه الجمعيات قال الشيخ الشثري، إن المال الذي مر عليه عام وجبت زكاته وما تم صرفه قبل العام فلا زكاة فيه، وانقلاب المال من كونه دينًا إلى كونه نقودًا حاضرة في اليد لا يقطع الحول، مضيفًا أن الدين إذا كان على غير معسر أو مماطل وجبت الزكاة.

وتابع أنه تجب الزكاة في حال كانت جمعية الموظفين ذات دورة واحدة بشرط مرور حول كامل على المال المتبقي في اليد.

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