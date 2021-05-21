3 تنويهات من سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين الراغبين في السفر

وجهت السفارة السعودية في واشنطن، تنويهًا للمواطنين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت السفارة (عبر حسابها بتويتر)، أنه يتوجب على الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر (الأمريكيين والمقيمين بها والمسافرين لها) إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة، وتقديم دليل على أن نتيجة الفحص سلبية، أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل الصعود للطائرة.

وأشارت السفارة إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا بالدول التالية: الصين وبريطانيا والهند وأيرلندا والبرازيل وإيران وجنوب إفريقيا ودول مجموعة الشنجن. وذلك خلال الـ14 يوما السابقة على دخولهم للولايات المتحدة.

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