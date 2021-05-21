رسوم الأمتعة الشخصية.. الجمارك: تطبق على كل فرد وليس العائلة بالكامل

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن فرض رسوم على المتعلقات الشخصية التي تزيد على 3 آلاف ريال، تطبق على كل فرد على حدة وليس على العائلة بالكامل.

وذكر حساب «اسأل الجمارك» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يتم احتساب مجموع المشتريات لكل فرد».

وقال المواطن في استفساره: بالنسبة للمسافرين عن طريق المطارات، هل قيمة الـ٣٠٠٠ ريال للمشتريات تطبق على التذكرة الواحدة للفرد أو للعائلة المسافرة بشكل كامل؟

كانت الجمارك أوضحت في وقت سابق، أنه يتم تقييم الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر، التي تتجاوز قيمتها (3000) ريال، وفقًا لفواتير الشراء، وفى حال عدم وجودها يتم تقييمها من قبل المنفذ الجمركي.

وأضافت أن الأمتعة الشخصية الجديدة للفرد المسافر، تعفى من الرسوم والضرائب، بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية ثلاثة آلاف ريال.

وتابعت الجمارك أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين، هي للأمتعة الجديدة، أي غير المستخدمة «مغلفة بتغليف المصنع».

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