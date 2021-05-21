سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة والحدود الشمالية

وجه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بسحب رعدية ورياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية، خلال الساعات القادمة، تؤدي الى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز- عبر تويتر- أن الحالة الجوية على منطقة المدينة تشمل «الحناكية والمدينة المنورة وبدر» وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

كما تشمل الحالة الجوية على الحدود الشمالية كلًا من « العويقيلية ورفحاء وطريف وعرعر» وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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