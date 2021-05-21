الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

آل هضبان يحصد البكالوريوس في الهندسة من الكلية التقنية بأبها

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

احتفلت أسرة آل هضبان أمس بمحافظة أحد رفيدة بتخرج ابنهم المهندس ذياب بن جبران آل هضبان من الكلية التقنية بأبها.

درجة البكالوريوس في الهندسة

وحصل المهندس ذياب على درجة البكالوريوس في الهندسة التقنية من قسم الهندسة المدنية والمعمارية في تخصص التشييد حيث تلقى التبريكات من أقاربه وزملائه بهذه المناسبة. ” متابعات الخليج 365 ” تبارك للمهندس ذياب وتتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية.

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