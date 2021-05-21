صحة جدة تقصر زيارة المرضى على المحصنين فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت صحة جدة قصر زيارة المرضى المنومين على المحصنين فقط وفقًا لحالتهم في تطبيق توكلنا وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت صحة جدة : لسلامتكم ونظرًا للحاجة إلى رفع تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصًا على سلامة الجميع ستقتصر زيارة المرضى في أقسام التنويم وأقسام العناية المركزة في جميع المستشفيات التابعة لصحة جدة على الأشخاص ( المحصنين ).

لقاح كورونا شرط دخول المنشآت العامة

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرّح بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:

أولًا: اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ‌. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

ب‌. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

ج‌. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

د‌. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

هـ. استخدام وسائل النقل العامة.

ثانيًا: استخدام تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين على أن تصدر الجهات المعنية، كل فيما يخصه، بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

شارك الخبر