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شركة آبل تورط مايكروسوفت في قضية Epic

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

شركة آبل تورط مايكروسوفت في قضية Epic

هل تحاول الشركة المالكة لهواتف آيفون صرف الانتباه عن مخاوف الشركات ؟

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

اتهمت آبل شركة مايكروسوفت قائلة إنها استخدمت شركة Epic Games Inc في شن هجوم قانوني عليها، موضحة أن صانعة ألعاب Fortnite الشهيرة كانت بمثابة فخ وضعتها مايكروسوفت في طريق الشركة.

ووجه صانعو آيفون الاتهامات، أمس الخميس، في ملف طلب من القاضي تقديم نتيجة مصداقية شهادة لوري رايت، وهو مسؤول تنفيذي في Xbox من مايكروسوفت أدلى بشهادته في المحكمة نيابة عن Epic.

وتابعت أن شركة مايكروسوفت حمت نفسها من خلال عدم الظهور كطرف أو إرسال ممثل الشركة للإدلاء بشهادته.

شركة آبل تورط مايكروسوفت في قضية Epic

دعوى قضائية بين Epic ضد آبل

وكانت شركة Epic قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة آبل مدعيةً أن حصصها من الإيرادات في متجر التطبيقات أقل من المتوقع وأن قواعدها غير عادلة ومضادة للمنافسة.

شركة آبل تورط مايكروسوفت في قضية Epic

رد مايكروسوفت

وفي المقابل، ردت مايكروسوفت قائلة إن شركة هواتف آيفون تحاول صرف الانتباه عن المخاوف المشروعة من العديد من الشركات في جميع أنحاء الصناعة بشأن سياسات وممارسات متجر التطبيقات، بما في ذلك رفضها السماح ببث الألعاب في متجر تطبيقات Apple.

وتابعت: في حين تتحدث Epic وتعمل نيابة عن نفسها، إلا أن هذا لا ينفي أن شركتنا أيضًا لديها نفس المخاوف، بحسب موقع بلومبرغ.

شركة آبل تورط مايكروسوفت في قضية Epic

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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