شركة آبل تورط مايكروسوفت في قضية Epic

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

اتهمت آبل شركة مايكروسوفت قائلة إنها استخدمت شركة Epic Games Inc في شن هجوم قانوني عليها، موضحة أن صانعة ألعاب Fortnite الشهيرة كانت بمثابة فخ وضعتها مايكروسوفت في طريق الشركة.

ووجه صانعو آيفون الاتهامات، أمس الخميس، في ملف طلب من القاضي تقديم نتيجة مصداقية شهادة لوري رايت، وهو مسؤول تنفيذي في Xbox من مايكروسوفت أدلى بشهادته في المحكمة نيابة عن Epic.

وتابعت أن شركة مايكروسوفت حمت نفسها من خلال عدم الظهور كطرف أو إرسال ممثل الشركة للإدلاء بشهادته.

دعوى قضائية بين Epic ضد آبل

وكانت شركة Epic قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة آبل مدعيةً أن حصصها من الإيرادات في متجر التطبيقات أقل من المتوقع وأن قواعدها غير عادلة ومضادة للمنافسة.

رد مايكروسوفت

وفي المقابل، ردت مايكروسوفت قائلة إن شركة هواتف آيفون تحاول صرف الانتباه عن المخاوف المشروعة من العديد من الشركات في جميع أنحاء الصناعة بشأن سياسات وممارسات متجر التطبيقات، بما في ذلك رفضها السماح ببث الألعاب في متجر تطبيقات Apple.

وتابعت: في حين تتحدث Epic وتعمل نيابة عن نفسها، إلا أن هذا لا ينفي أن شركتنا أيضًا لديها نفس المخاوف، بحسب موقع بلومبرغ.



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