الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

3 أمور على المتعافي من كورونا تطبيقها قبل المخالطة

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للمتعافين من كورونا وغيرهم لضمان عدم نقل العدوى والحد من انتشار الفيروس.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقالت الصحة ممثلة في مركز 937 صحة ردًا على استفسار من امرأة تعافى زوجها من المرض وتسأل عن الإجراءات التي يجب القيام بها بعد انتهاء العزل إن هناك عدة أمور يجب التقيد بها.

وتابعت الصحة إنه بعد ‘تمام فترة العزل وتحقق شروط التعافي يمكن للشخص إنهاء العزل وممارسة حياته بشكل طبيعي مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

وأضافت: وبشكل عام بعد التعافي يجب مراعاة ما يلي:

قم بتعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء وغيرها.

العمل على تهوية المكان بشكل جي.

بالإضافة لغسل الملابس جيدا بالماء والصابون والعودة للحياة الطبيعية مع الأخذ بالاحترازات العامة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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