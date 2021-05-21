شكرا لمتابعة خبر عن وزارة السياحة تعلن تعين غلوريا جيفارا مستشارة في الوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة السياحة تعيين خبيرة السياحة العالمية السيدة غلوريا جيفارا المستشارة السابقة في للمجلس العالمي للسفر والسياحة، في منصب كبيرة المستشارين بالوزارة.

وتعتبر السيدة غلوريا واحدة من أكثر النساء تأثيرا في قطاع السياحة العالمي، وهي حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث وسترن.

ولدى غلوريا العديد من الخبرات، فقد تقلدت رئاسة المجلس العالمي للسفر والسياحة من 2017 إلى 2021 حيث مثلت قطاع السياحة والسفر الخاص على مستوى العالم، وهي مستشارة خاصة للشؤون الحكومية لدى كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد.