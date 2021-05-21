شكرا لمتابعة خبر عن جدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال إصابة المستفيد بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه تتم جدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، في حال الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى.

وذكرت الصحة أنه «عند الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه تتم إعادة جدولة الجرعة الثانية، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي».

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فيروس كورونا للمرأة الحامل، ولا يتطلب تأجيل الحمل بعد تلقي اللقاح.