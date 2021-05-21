شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسيرة بالسيارات تجوب شوارع لبنان بالأعلام السعودية رفضاً لتصريحات "شربل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

نظم عدد من اللبنانيين مسيرة كبيرة بالسيارات رفعوا خلالها الأعلام السعودية، وذلك تعبيرا عن رفضهم لتصريحات وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة، التي سخر فيها من أهل "البدو" وأتهم فيها الدول الخليجية بإرسال الدواعش الى البلدان العربية، في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله.

وأظهرت مقاطع فيديو عدد كبير من السيارات وهي تجوب شوارع مدينة البقاع اللبنانية، حاملين الاعلام السعودية وسط تشغيل أغاني حماسية تأييد للمملكة وتعبيراً عن مدى الحب والاعتزاز بوقوف المملكة إلى جانب لبنان في كل محنها.

وكان شربل الوزير المستقيل بعد ردود فعل عربية منددة بتصريحاته النكراء، وصف رئيس لجنة العلاقات الأمريكية السعودية المحلل السياسي سلمان الأنصاري، أنه من "أهل البدو" بطريقة بها نوعا من التندر على البداوة.

وأثارت تصريحات شربل وهبه، موجة استنكار من دول عربية وإسلامية، وأصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً عبرت فيه عن رفضها للتصريحات مؤكدة على أنها لا تعبر عن موقف الدولة، وشددت على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.