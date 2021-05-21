شكرا لمتابعة خبر عن ناصر الفراعنة يرد على تصريحات "شاربل وهبة" بقصيدة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الشاعر ناصر الفراعنة السبيعي قصيدة جديدة على تصريحات شاربل وهبة حول وصفه للسعوديين والخليجيين بالبدو بقصيدة جديدة ، تحدث خلالها عن شموخ المملكة .

ونوهت القصيدة باعتزازه وفخره لكونه من البدو ، مؤكدا أنها مدحة وأن المملكة شيدت للعالم أكبر حضارة، حيث قال الشاعر السبيعي

إيه نعم.. نحن الرعاة البدو هل شبه الجزيرة ..

وبالرغم من ذا ..بنينا للبشر أكبر حضارة

نحن من أرسو عمود الدين

ونحن من سوقنا ملوك الفرس في عز الظهيرة

ونحن من علمنا الأرض معنى الطهارة

وكان وهبة قد أدلى بتصريحات لاذعة بشأن دول الخليج خلال مقابلة تلفزيونية يوم الإثنين الماضي ، حيث وصف السعوديين والخليجيين بالبدو.