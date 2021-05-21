شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تُعيد مسمى "مدير المدرسة" وتلغي "قائد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، عن إعادة مسمى مدير ومديرة المدرسة للواجهة مرة أخرى بديلًا لمسمى قائد الذي استمر لأكثر من 7 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى تعديل مسمى المرشد الطلابي إلى مسمى الموجه الطلابي، وإضافة مسمى موظفة خدمات وهي خاصة برياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة، ومسمى مساعد معلم في التربية الخاصة.

وجاء ذلك في الدليل التنظيمي للمدارس الذي أصدرته الوزارة خلال العام الحالي 1442هـ، حيث حدد المؤهلات والخبرات المطلوبة في مدير المدرسة.

وتضمنت المؤهلات والخبرات المطلوبة أن يرتبط تنظيمًا بمدير مكتب التعليم والمتمثلة في شهادة جامعية أو أكثر ومعلم ممارس فأكثر، وعضوية في اللجان ذات العلاقة بالوظيفة أو ترؤسه لفرق عمل ذات علاقة، ووجود خبرة 9 سنوات منها 6 سنوات في التدريس و3 سنوات كوكيل مدرسة.