شرطة جازان تُطيح بمواطن رفض إبراز هويته الوطنية وتلفظ على رجال الأمن

ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على مواطن لعدم تجاوبه والتلفظ على رجال الأمن.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف الحكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة جازان أوقفت مواطنًا في العقد السادس من العمر بعد رفضه التجاوب مع طلب رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه في مخفر الحقو للضبط الأمني على طريق الحقو وتجاوزه وزوجته لفظيًا على رجال الأمن وتصوير الموقف ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الرائد نايف الحكمي، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة وإشعار فرع النيابة العامة.