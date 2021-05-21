تنبيهات الأرصاد: سحب وأمطار رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة.. الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقة جازان «الدائر، الطوال، فيفا» تشهد تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما سيكون هناك هطول للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية على منطقتي نجران «بدر الجنوب، حبونا» وعسير «أبها، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مناطق الرياض «الدوادمي، عفيف» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والجوف «دومة الجندل، سكاكا» وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» وتبوك «تيماء»، والقصيم «الرس، بريدة، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة».