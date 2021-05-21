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«التعاونية»: تأمين كورونا للسفر لا يغطي فحص الفيروس في بلد «الوجهة»

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الرياض - محمد عبدالله - إلزامي لمن هم دون 18 عامًا..

أوضحت شركة التعاونية للتأمين أن تأمين للسفر لا يغطي فحص الفيروس في البلد الذي يتم السفر إليه.

وذكرت التعاونية للتأمين «وحدة عناية العملاء» التابعة للشركة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «منتج تأمين السفر كوفيد – 19، لا يغطي فحص كورونا».

وقال المواطن في استفساره: هل يشمل «تأمين كورونا للسفر» فحص كورونا أثناء وجودي في البلد المسافر إليه؟يُذكر أن تأمين السفر هو منتج تأميني جديد متاح للمواطنين، متضمنًا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو متاح اختياريا لجميع المواطنين وملزم لمن هم دون سن الـ18 عامًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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