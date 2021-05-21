استخراج تصاريح القيادة للنساء.. «المرور» يجدد التذكير بـ3 شروط

جدد المرور السعودي التذكير بشروط استخراج تصريح قيادة المركبات للنساء، مشيرًا إلى أن الشروط يتصدرها إتمام طالبة الرخصة سن الـ17 عامًا.

قال المرور: «لاستخراج التصريح يلزم إتمام ١٧ سنة، و٦ صور شخصية، وكشف طبي، ثم تقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة. نشكر تواصلك».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، قالت فيه: هل تصريح القيادة لمدة عام متوافر للنساء بسن 17؟

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