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استخراج تصاريح القيادة للنساء.. «المرور» يجدد التذكير بـ3 شروط

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الرياض - محمد عبدالله - يتصدرها إتمام سن الـ17 عامًا

جدد المرور السعودي التذكير بشروط استخراج تصريح قيادة المركبات للنساء، مشيرًا إلى أن الشروط يتصدرها إتمام طالبة الرخصة سن الـ17 عامًا.

قال المرور: «لاستخراج التصريح يلزم إتمام ١٧ سنة، و٦ صور شخصية، وكشف طبي،  ثم تقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة. نشكر تواصلك».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، قالت فيه: هل تصريح القيادة لمدة عام متوافر للنساء بسن 17؟

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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